Montesarchio | Striani | “Subito i lavori per gli alloggi popolari”

(Di giovedì 18 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoper la manutenzione straordinaria deglidi Via Eduardo De Filippo e di Via Cappuccini. E’ stata firmata in mattinata infatti la determina con cui vengono impegnati circa 28mila euro per ripristinare e riammodernare gli immobili in questione. A darne notizia è il consigliere delegato alla Manutenzione, Cesare: «Dopo il forte maltempo di questo inverno si erano registrati danni alle strutture e agli: siamo intervenuti tempestivamente per verificare lo stato dei luoghi e sono lieto di annunciare che idi ripristino partiranno a breve. Come amministrazione siamo contenti di poter risolvere nel minor tempo possibile i problemi, venendo incontro alle ...

