MONOPOLI-PALERMO | GARA RINVIATA | IL COMUNICATO DELLA LEGA PRO

(Di giovedì 18 marzo 2021) Rinviato il match tra.Approvato ufficialmente il rinvio a data da destinarsisfida valida per la trentaduesima giornata del campionato di Serie C tra la formazione pugliese e quella rosanero. Il tutto in seguito ad un'istanza presentata dai padroni di casa, che avrebbe presupposto la 'presenza di un focolaio all'internoSocietà Sportiva'. La- prevista per le ore 12:00 di sabato 20 marzo - viene dunque annullata, conseguentemente alla decisione presa dallaPro e ufficializzata tramite unstampa. In seguito a questa decisione viene anche annullata la conferenza stampa del tecnico rosanero Giacomo Filippi.Di seguito il...

La Lega Pro ha rinviatoa data da destinarsi per "la presenza di un focolaio epidemico' tra le file dei pugliesi. La decisione è arrivata in seguito alla segnalazione dell'Asl, nella quale si evidenzia ......disponibili tutti gli estratti sulle dieci ruote del Lotto più quella Nazionale comunicati dall'Agenzia delle Dogane e dei. LOTTO, LE RUOTE BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI...Rinviata Monopoli-Palermo, valevole per la 32° giornata del campionato di Serie C, girone C. A prendere la decisione è stata l’Asl delle regione, che in seguito alle recenti positività riscontrate nel ...Monopoli-Palermo rinviata a data da destinarsi: nel club pugliese vi è "la presenza di un focolaio epidemico in evoluzione" ...