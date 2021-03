Monopoli-Palermo | accadde all’andata | al “Barbera” finì 3-0 per i rosanero Il racconto del match

(Di giovedì 18 marzo 2021) Tre a zero. È questo il risultato finale maturato al termine della gara disputata lo scorso 29 novembre allo Stadio “Renzo“.Stavolta sarà: undi fondamentale importanza per gli uomini di Giacomo Filippi in ottica play-off. Ioccupano attualmente il nono posto della classifica del Girone C di Serie C a quota 39 punti, mentre i pugliesi - all’undicesimo posto - hanno conquistato fin qui 34 punti.In occasione deld'andata, la compagine siciliana ha sfoggiato una prestazione lodevole, dominando undal canovaccio tattico ben diverso da quello dei turni precedenti. Corto, alto, coeso e aggressivo, unche ha sfoderato grande reattività in sede di contrasto e palle contese, distinguendosi per ...

Partire nel migliore dei modi per incanalare la partita verso un risultato positivo : potrebbe essere questa la tattica giusta che ildi Filippi potrebbe utilizzare per vincere a. Come riporta Il Giornale di Sicilia, il club pugliese è la squadra ad aver preso più gol nei primi 15 ': ben 10 reti subite, di cui 6 ...Ilfa il punto della situazione infortunati a due giorni dalla partenza per. I dubbi più grandi rimangono in difesa: Andrea Accardi rimane in dubbio per la trasferta . Rimanendo sul ...La mancanza di Francesco De Rose potrebbe pesare per le sorti del centrocampo rosanero. Così La Repubblica introduce la tematica inerente i rosanero. Nelle ultime undici partite De Rose per ben dieci ...Magia di Franco Vazquez show. Nei minuti finali del match tra Siviglia ed Elche l’ex Palermo ha chiuso i conti con il gol del 2-0. L’argentino ha tolto la palla al papà Gomez per inventarsi un colpo d ...