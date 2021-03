Molde-Granada, incredibile autogol di Vallejo: infila la palla nella propria porta (VIDEO) (Di giovedì 18 marzo 2021) Il Molde passa in vantaggio nel modo più incredibile. Nel match contro il Granada, valevole per il ritorno degli ottavi di finale dell’Europa League 2020/2021, gli ospiti sbagliano porta con Vallejo che va per rinviare la palla ma la cicca completamente e la sfera si infila clamorosamente in porta tra l’incredulità dei suoi compagni di squadra. Gol dell’1-0 che riapre totalmente la qualificazione visto il 2-0 con cui gli spagnoli hanno vinto la partita di andata. In alto il VIDEO. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 18 marzo 2021) Ilpassa in vantaggio nel modo più. Nel match contro il, valevole per il ritorno degli ottavi di finale dell’Europa League 2020/2021, gli ospiti sbaglianoconche va per rinviare lama la cicca completamente e la sfera siclamorosamente intra l’incredulità dei suoi compagni di squadra. Gol dell’1-0 che riapre totalmente la qualificazione visto il 2-0 con cui gli spagnoli hanno vinto la partita di andata. In alto il. SportFace.

