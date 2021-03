Modena | il licenziamento di una lavoratrice storica di Coop Alleanza risulta illegittimo

(Di giovedì 18 marzo 2021) MODENA – Il Tribunale di Modena stabilisce l’illegittimità del licenziamento di una lavoratrice di Coop Alleanza 3.0, che è stata condannata a pagarle un’indennità pari a 20 mensilità, oltre a rivalutazione, interessi e spese legali di lite. Il licenziamento della lavoratrice, con oltre 30 anni di servizio, era arrivato dopo un litigio con una collega nello spogliatoio di un punto vendita, fuori dall’orario di lavoro. È stato il giudice del lavoro Andrea Marangoni, il 4 marzo, a dichiarare illegittimo il licenziamento per giusta causa intimato nel novembre 2019 alla lavoratrice, C.S., applicando la tutela indennitaria prevista dall’ex articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. Il Tribunale ha considerato la sanzione non proporzionata alla gravità del fatto addebitato e ha precisato che quel singolo episodio, in ogni caso, non potesse far venire meno la fiducia del datore di lavoro nei confronti di una lavoratrice, che vanta 30 anni di “diligente carriera” alle spalle. Il sindacato ha sostenuto la lavoratrice in aula insieme con l’avvocata Gabriella Cassibba.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Modena licenziamento

ModenaToday

Ma di fronte alle crisi del singolo (come un lutto, un, una separazione) o della ... C'è la compagnia teatrale Peso Specifico che, ae dintorni su prenotazione porta gli spettacoli ...Non bastano più i ristori né in quantità né in durata, non basta più la Cassa/Fis in deroga Covid e non basta più nemmeno il divieto di, perché migliaia di lavoratori in regione hanno ...E' stata condannata a pagarle un'indennita' pari a 20 mensilita', oltre a rivalutazione, interessi e spese legali di lite. Il licenziamento della lavoratrice, con oltre 30 anni di servizio, era arriva ...L’area al fianco della Casa della idee digitali sta prendendo via via forma, in una zona della città sottoposta da tempo a evidenti cambiamenti. Il nuovo edificio residenziale e tecnologico di via Can ...