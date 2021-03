Minuto di silenzio per le vittime del Covid, Mastella lancia un appello ai medici di famiglia (Di giovedì 18 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Clemente Mastella, sindaco di Benevento ha osservato stamani un Minuto di raccoglimento accanto alle bandiere a mezz’asta del Comune capoluogo in segno di lutto in occasione della prima Giornata delle vittime nazionali del Covid. Il primo cittadino ha aderito all’iniziativa promossa al presidente dell’ANCI, Antonio Decaro. Con il Sindaco erano presenti il comandante della Polizia Municipale Fioravante Bosco, il presidente del Consiglio Comunale, Luigi De Minico, gli assessori Carmen Coppola, Mario Pasquariello, Maria Carmela Mignone, Luigi Ambrosone, Raffaele Romano, i consiglieri comunali Giuseppina Peda‘ e Giovanni Quarantiello. La breve, ma toccante cerimonia, ha voluto ricordare la data simbolo, scelta dalle Autorità nazionali, di questa triste vicenda pandemica che tiene ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 18 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Clemente, sindaco di Benevento ha osservato stamani undi raccoglimento accanto alle bandiere a mezz’asta del Comune capoluogo in segno di lutto in occasione della prima Giornata dellenazionali del. Il primo cittadino ha aderito all’iniziativa promossa al presidente dell’ANCI, Antonio Decaro. Con il Sindaco erano presenti il comandante della Polizia Municipale Fioravante Bosco, il presidente del Consiglio Comunale, Luigi De Minico, gli assessori Carmen Coppola, Mario Pasquariello, Maria Carmela Mignone, Luigi Ambrosone, Raffaele Romano, i consiglieri comunali Giuseppina Peda‘ e Giovanni Quarantiello. La breve, ma toccante cerimonia, ha voluto ricordare la data simbolo, scelta dalle Autorità nazionali, di questa triste vicenda pandemica che tiene ...

