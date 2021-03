Milano-Sanremo 2021 | la startlist e l’elenco dei partecipanti Spicca il golden trio Van Aert-Van der Poel-Alaphilippe

(Di giovedì 18 marzo 2021) Sabato 20 marzo si corre la. La classica ligure riproporrà il suo percorso classico, eccezion fatta per il passaggio dal Passo del Turchino, che non è percorribile per una frana. Si transiterà quindi dalla salita di Colle di Giovo per poi scendere sull’Aurelia ad Albisola, e fare gli ultimi 112 km con il passaggio sui tre Capi (Capo Mele, Capo Cervo, Capo Berta), prima delle decisive ascese della Cipressa, del Poggio, e infine l’arrivo in via Roma. Il tutto per 299 chilometri. Al via 25 squadre di 7 corridori ciascuna. Tra i favoriti della corsa troviamo il vincitore dell’ultima edizione Wout van, Mathieu van dere il campione del mondo Julian. Tra gli italianino i nomi del campione europeo e nazionale Giacomo Nizzolo, ...

coquinacm : @teamnovonordisk @Milano_Sanremo Forza ragazzi !!! - eugeped : Milano Sanremo rosa - cyclingfever : RT @JHseventythree: Provisional Startlist Milano-Sanremo 2021 (1.UWT) Italy / 20 March: - sulsitodisimone : RT @telecitynews24: ??IL 20 MARZO PASSAGGIO DELLA MILANO-SANREMO A NOVI LIGURE?? - infoitsport : Milano-Sanremo, gli iscritti: Van der Poel con il numero 21, il portafortuna di Pantani -

Ultime Notizie dalla rete : Milano Sanremo

Mancano pochi giorni ormai all'edizione 2021 della. La Classicissima di Primavera si disputerà per la 112ª volta regalando spettacolo con tanti ciclisti di un certo calibro, come Vincenzo Nibali, Kwiatkowski e Demare, ma non solo. In un ...... brano con cui hanno vinto il Festival di, che in pochi giorni ha raggiunto 18 milioni di ... a cui si aggiunge un terzo concerto al palazzetto di, previsto per il 22 marzo 2022. Oltre a ...Sabato 20 marzo si corre la Milano-Sanremo 2021. La classica ligure riproporrà il suo percorso classico, eccezion fatta per il passaggio dal Passo del Turchino, che non è percorribile per una frana. S ...Sabato 20 marzo sarà il grande giorno della Milano-Sanremo 2021. La Classicissima di Primavera torna nella sua collocazione abituale. Il percorso, lungo 299 km, sarò quello classico che negli ultimi ...