Milano-Sanremo 2021 in tv | dove vederla | canali | orari | streaming Rai ed Eurosport

(Di giovedì 18 marzo 2021) Sabato 20 marzo sarà il grande giorno della. La Classicissima di Primavera torna nella sua collocazione abituale. Il percorso, lungo 299 km, sarò quello classico che negli ultimi 100 anni ha collegatocon la riviera di Ponente attraverso Pavia, Ovada e l’Appennino Ligure che viene attraversato dal Colle di Giovo anziché dal Passo del Turchino chiuso per frana. Discesa fino ad Albisolasi ritrova la via Aurelia e si procede verso ovest attraverso Savona, Albenga, Alassiodopo la classica sequenza dei Capi (Mele, Cervo e Berta) si attraversano Imperia e San Lorenzo al Mare per affrontare le due salite inserite negli ultimi decenni: Cipressa e Poggio. Come di consueto il novero dei favoriti è molto ampio, perchè il percorso si presta sia ad una volata ...

coquinacm : @teamnovonordisk @Milano_Sanremo Forza ragazzi !!! - eugeped : Milano Sanremo rosa - cyclingfever : RT @JHseventythree: Provisional Startlist Milano-Sanremo 2021 (1.UWT) Italy / 20 March: - sulsitodisimone : RT @telecitynews24: ??IL 20 MARZO PASSAGGIO DELLA MILANO-SANREMO A NOVI LIGURE?? - infoitsport : Milano-Sanremo, gli iscritti: Van der Poel con il numero 21, il portafortuna di Pantani -

Mancano pochi giorni ormai all'edizione 2021 della. La Classicissima di Primavera si disputerà per la 112ª volta regalando spettacolo con tanti ciclisti di un certo calibro, come Vincenzo Nibali, Kwiatkowski e Demare, ma non solo. Una curiosità: Van der Poel avrà il numero di gara 21, quello portafortuna di Marco Pantani. Con il 21, il Pirata vinse il Tour de France nel 1998. Al via 25 squadre di 7 corridori: in totale 175.