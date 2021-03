Milan, Pioli deluso: “Abbiamo giocato da grande squadra. Con un gol sarebbe cambiato tutto” (Di venerdì 19 marzo 2021) Il Milan esce sconfitto dal doppio confronto con il Manchester United. I rossoneri soccombono in casa, beffati dal gol di Pogba, che sfrutta uno svarione di Meité. Ora non resta che difendere il secondo posto in campionato.caption id="attachment 1074489" align="alignnone" width="3000" Milan Pioli, getty images/captionLE PAROLE DI PioliIl tecnico Stefano Pioli analizza le ragioni della sconfitta ai microfoni di Sky Sport: "E' un'eliminazione che dispiace. Nelle due partite Abbiamo giocato da grande squadra. Con un gol nel primo tempo sarebbe cambiato tutto. Non siamo riusciti a metterci qualcosina in più. Il Manchester è fortissima, è arrivata in semifinale di Europa League nell'anno ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 19 marzo 2021) Ilesce sconfitto dal doppio confronto con il Manchester United. I rossoneri soccombono in casa, beffati dal gol di Pogba, che sfrutta uno svarione di Meité. Ora non resta che difendere il secondo posto in campionato.caption id="attachment 1074489" align="alignnone" width="3000", getty images/captionLE PAROLE DIIl tecnico Stefanoanalizza le ragioni della sconfitta ai microfoni di Sky Sport: "E' un'eliminazione che dispiace. Nelle due partiteda. Con un gol nel primo tempo. Non siamo riusciti a metterci qualcosina in più. Il Manchester è fortissima, è arrivata in semifinale di Europa League nell'anno ...

