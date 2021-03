Milan, Pioli: «Che delusione, ma nessun alibi. Champions? Zero ansia» (Di venerdì 19 marzo 2021) Stefano Pioli ha parlato al termine della gara persa dal Milan agli ottavi di finale di Europa League contro il Manchester United Stefano Pioli ha parlato al termine della gara persa dal Milan agli ottavi di finale di Europa League contro il Manchester United. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU Milan NEWS 24 ELIMINAZIONE – «È una delusione, ci dispiace perché nelle due partite abbiamo giocato da grande squadra. Dovevamo fare gol nel primo tempo e sarebbe cambiato il nostro percorso. Credo che la squadra meritasse ma purtroppo bisognava metter qualcosina in più e non ci siamo riusciti». ASSENZE – «Mi auguravo e speravo di poterci giocare queste sfide alla pari, loro hanno fatto giocare la squadra titolare e io mi auguravo di ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 19 marzo 2021) Stefanoha parlato al termine della gara persa dalagli ottavi di finale di Europa League contro il Manchester United Stefanoha parlato al termine della gara persa dalagli ottavi di finale di Europa League contro il Manchester United. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SUNEWS 24 ELIMINAZIONE – «È una, ci dispiace perché nelle due partite abbiamo giocato da grande squadra. Dovevamo fare gol nel primo tempo e sarebbe cambiato il nostro percorso. Credo che la squadra meritasse ma purtroppo bisognava metter qualcosina in più e non ci siamo riusciti». ASSENZE – «Mi auguravo e speravo di poterci giocare queste sfide alla pari, loro hanno fatto giocare la squadra titolare e io mi auguravo di ...

Advertising

capuanogio : Bel #Milan, davvero. Mille assenze, zero lamentele e va a giocarsela. Certo, anche al #ManUtd mancavano giocatori i… - RaiSport : ? #Pioli: 'Il #Milan ha giocato da grande squadra' Il tecnico #rossonero: 'Potevamo fare qualcosa in più, ma non po… - andreafabris96 : ??? #Milan, Stefano #Pioli ???? a #SKYSport: 'Mi auguravo di arrivare a queste 2 sfide giocando con la miglior squadra… - Giacomobacci2 : RT @DiMarzio: #UEL #Milan, #Pioli: 'Meritavamo di passare, abbiamo giocato da grande squadra' - Rayan07180 : RT @DiMarzio: #UEL #Milan, #Pioli: 'Meritavamo di passare, abbiamo giocato da grande squadra' -