Milan, Montolivo: «Penso vada fatto un monumento a Kessié» (Di giovedì 18 marzo 2021) Riccardo Montolivo ha parlato del Milan e della grande stagione di Franck Kessié Riccardo Montolivo, ex centrocampista del Milan, ai microfoni di Sky Sport ha parlato del match di questa sera tra rossoneri e Manchester United e del valore di Kessié. LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU Milan NEWS 24 KESSIE – «Credo si debba fare un monumento a Kessié che sta facendo un campionato straordinario tenendo in piedi il centrocampo anche nei momenti di difficoltà. Meité in una partita di contenimento può funzionare ma credo che Kessié si trovi più a suo agio con un centrocampista che sappia distribuire il pallone». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 18 marzo 2021) Riccardoha parlato dele della grande stagione di FranckRiccardo, ex centrocampista del, ai microfoni di Sky Sport ha parlato del match di questa sera tra rossoneri e Manchester United e del valore di. LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SUNEWS 24 KESSIE – «Credo si debba fare unche sta facendo un campionato straordinario tenendo in piedi il centrocampo anche nei momenti di difficoltà. Meité in una partita di contenimento può funzionare ma credo chesi trovi più a suo agio con un centrocampista che sappia distribuire il pallone». Leggi su Calcionews24.com

