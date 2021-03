Milan, Meité: «Fatto il massimo. Possiamo battere chiunque» (Di venerdì 19 marzo 2021) Soualiho Meité, centrocampista del Milan, ha parlato ai canali ufficiali del club rossonero dopo il match di Europa League contro il Manchester United Soualiho Meité, centrocampista del Milan, ha parlato ai canali ufficiali del club rossonero dopo il match di Europa League contro il Manchester United. Le sue dichiarazioni. «Abbiamo Fatto il massimo, loro non hanno dominato la gara, hanno tirato poco e segnato su un errore nostro. Nel primo tempo abbiamo giocato meglio, ma non siamo riusciti a segnare e questo deve insegnarci qualcosa. Non è stato sufficiente quello che abbiamo Fatto, ma ora dobbiamo concentrarci sul campionato per chiudere al meglio. Abbiamo una bella squadra e Possiamo giocare alla pari con tutte le squadre e vincere». Leggi su ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 19 marzo 2021) Soualiho, centrocampista del, ha parlato ai canali ufficiali del club rossonero dopo il match di Europa League contro il Manchester United Soualiho, centrocampista del, ha parlato ai canali ufficiali del club rossonero dopo il match di Europa League contro il Manchester United. Le sue dichiarazioni. «Abbiamoil, loro non hanno dominato la gara, hanno tirato poco e segnato su un errore nostro. Nel primo tempo abbiamo giocato meglio, ma non siamo riusciti a segnare e questo deve insegnarci qualcosa. Non è stato sufficiente quello che abbiamo, ma ora dobbiamo concentrarci sul campionato per chiudere al meglio. Abbiamo una bella squadra egiocare alla pari con tutte le squadre e vincere». Leggi su ...

