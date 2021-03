Milan-Manchester United, Solskjaer: “Battuto una delle migliori squadre” (Di venerdì 19 marzo 2021) “L’anno scorso abbiamo perso in semifinale ed è stato un duro colpo, noi vogliamo vincere i trofei. Abbiamo Battuto una delle migliori squadre del torneo e siamo soddisfatti”. Così Ole Gunnar Solskjaer dopo il pass per i quarti di finale in Europa League ottenuto dal Manchester United grazie al successo a San Siro contro il Milan. “E’ un’ottima squadra, ha un gruppo fantastico – prosegue il tecnico dei Red Devils ai microfoni di Sky Sport – Abbiamo iniziato bene e secondo me c’era un rigore chiaro. Poi loro hanno preso il sopravvento e abbiamo corso troppi rischi. Abbiamo dovuto fare qualche cambiamento e Pogba ha fatto la differenza: è fantastico riaverlo con noi, ci è mancato per due mesi per infortunio ma oggi ha avuto un impatto enorme”, conclude ... Leggi su sportface (Di venerdì 19 marzo 2021) “L’anno scorso abbiamo perso in semifinale ed è stato un duro colpo, noi vogliamo vincere i trofei. Abbiamounadel torneo e siamo soddisfatti”. Così Ole Gunnardopo il pass per i quarti di finale in Europa League ottenuto dalgrazie al successo a San Siro contro il. “E’ un’ottima squadra, ha un gruppo fantastico – prosegue il tecnico dei Red Devils ai microfoni di Sky Sport – Abbiamo iniziato bene e secondo me c’era un rigore chiaro. Poi loro hanno preso il sopravvento e abbiamo corso troppi rischi. Abbiamo dovuto fare qualche cambiamento e Pogba ha fatto la differenza: è fantastico riaverlo con noi, ci è mancato per due mesi per infortunio ma oggi ha avuto un impatto enorme”, conclude ...

