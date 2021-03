Milan-Manchester United, Pioli: “Meritavamo di giocarcela ai supplementari” (Di venerdì 19 marzo 2021) Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato a 'Milan TV' al termine di Milan-Manchester United, ritorno degli ottavi di Europa League Leggi su pianetamilan (Di venerdì 19 marzo 2021) Stefano, tecnico rossonero, ha parlato a 'TV' al termine di, ritorno degli ottavi di Europa League

Advertising

ZZiliani : Il #Milan esce dall’#EuropaLeague per mano del #Manchester ma a testa altissima. Falcidiato dagli infortuni, totalm… - SkySport : ?? MILAN-MANCHESTER UNITED 0-1 Risultato finale ? ? #Pogba (48') ? ? - Gazzetta_it : #Pogba spezza il sogno Milan: arrivederci Europa, #United ai quarti - zazoomblog : Calcio Milan battuto in casa dal Manchester United per 0-1 ed eliminato negli ottavi di Europa League - #Calcio… - Mediagol : #Milan-Manchester United, Pioli: 'Non meritavamo di uscire. Gol di Pogba? Vi dico la mia su Meïté'… -