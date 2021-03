Milan-Manchester United, Maldini: “Assenze? Le difficoltà fortificano, daremo tutto” (Di giovedì 18 marzo 2021) Paolo Maldini ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport Italia, esternando considerazioni in merito a Milan-Manchester United, ritorno degli ottavi di finale dell’Europa League 2020/2021. L’ex capitano rossonero e attuale dirigente del club meneghino ha evidenziato le criticità della compagine rappresentata, causate da frequenti infortuni, sebbene si sia detto speranzoso in ottica qualificazione ai quarti di finale, anche considerando l’1-1 dell’andata. Di seguito le parole di Maldini, storica icona del Milan: “Non abbiamo punti di riferimento davanti, causa infortuni, può essere un modo efficace di interpretare la partita. Vogliamo fare di tutto, dobbiamo adattare i moduli al momento. Non siano così ferrei su molte questioni, ma sicuramente lo siamo sulla ... Leggi su sportface (Di giovedì 18 marzo 2021) Paoloha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport Italia, esternando considerazioni in merito a, ritorno degli ottavi di finale dell’Europa League 2020/2021. L’ex capitano rossonero e attuale dirigente del club meneghino ha evidenziato le criticità della compagine rappresentata, causate da frequenti infortuni, sebbene si sia detto speranzoso in ottica qualificazione ai quarti di finale, anche considerando l’1-1 dell’andata. Di seguito le parole di, storica icona del: “Non abbiamo punti di riferimento davanti, causa infortuni, può essere un modo efficace di interpretare la partita. Vogliamo fare di, dobbiamo adattare i moduli al momento. Non siano così ferrei su molte questioni, ma sicuramente lo siamo sulla ...

