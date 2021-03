Milan-Manchester United, la gara può voltare la stagione ma pesa il tabù sul big match (Di giovedì 18 marzo 2021) Stefano Pioli sostiene che il Milan possa resistere al Manchester United nel ritorno degli ottavi di Europa League (si riparte dall'1-1 di Old Trafford, alle 21, diretta Sky Sport) con «ritmo e qualità». Ovvero con tutto ciò che ha contraddistinto la squadra rossonera nella prima parte di stagione e che sta mancando nella seconda, soprattutto contro le grandi. Negli ultimi 5 scontri diretti di campionato, tutti disputati nel 2021 e tutti al Meazza, il Milan ha infatti conquistato solo un pareggio, il 3-3 con la Roma. Contro Juventus, Atalanta, Inter e Napoli ha invece perso e, ad eccezione di quest' ultimo (0-1), lo ha sempre fatto nettamente (1-3, 0-3, 0-3). In totale ha segnato solo 4 reti, incassandone 13: è come se le grandi d'Italia fossero diventate d'un tratto una soglia di sbarramento per una ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 18 marzo 2021) Stefano Pioli sostiene che ilpossa resistere alnel ritorno degli ottavi di Europa League (si riparte dall'1-1 di Old Trafford, alle 21, diretta Sky Sport) con «ritmo e qualità». Ovvero con tutto ciò che ha contraddistinto la squadra rossonera nella prima parte die che sta mancando nella seconda, soprattutto contro le grandi. Negli ultimi 5 scontri diretti di campionato, tutti disputati nel 2021 e tutti al Meazza, ilha infatti conquistato solo un pareggio, il 3-3 con la Roma. Contro Juventus, Atalanta, Inter e Napoli ha invece perso e, ad eccezione di quest' ultimo (0-1), lo ha sempre fatto nettamente (1-3, 0-3, 0-3). In totale ha segnato solo 4 reti, incassandone 13: è come se le grandi d'Italia fossero diventate d'un tratto una soglia di sbarramento per una ...

