Milan Manchester United, i convocati di Pioli: out Leao e Rebic (Di giovedì 18 marzo 2021) Stefano Pioli ha diramato la lista dei convocati per Milan-Manchester United Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha reso nota la lista dei convocati in vista del match di Europa League contro il Manchester United. Out Rebic e Leao, in attacco c’è solo Ibrahimovic insieme al giovane Tonin. Portieri: A. Donnarumma, G. Donnarumma, T?t?ru?anu. Difensori: Dalot, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Tomori. Centrocampisti: Bennacer, Çalhano?lu, Castillejo, Díaz, Kessie, Kruni?, Meïte, Saelemaekers, Tonali. Attaccanti: Ibrahimovi?, Tonin. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 18 marzo 2021) Stefanoha diramato la lista deiperStefano, allenatore del, ha reso nota la lista deiin vista del match di Europa League contro il. Out, in attacco c’è solo Ibrahimovic insieme al giovane Tonin. Portieri: A. Donnarumma, G. Donnarumma, T?t?ru?anu. Difensori: Dalot, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Tomori. Centrocampisti: Bennacer, Çalhano?lu, Castillejo, Díaz, Kessie, Kruni?, Meïte, Saelemaekers, Tonali. Attaccanti: Ibrahimovi?, Tonin. Leggi su Calcionews24.com

Advertising

AntoVitiello : #Milan #Ibrahimovic ha anticipato ad oggi il controllo medico (previsto per domani) per impostare il lavoro della s… - AntoVitiello : Grande partita del #Milan all'Old Trafford, pari meritatissimo per quello che si è visto in tutto il match. Match d… - Gazzetta_it : #Milan, #Ibrahimovic punta il Manchester Utd: accelera a Milanello per tornare giovedì - damdepisis : Sta arrivando il temporale.. brividi da Milan-Manchester 2007 - DiMarzio : #MilanManchesterUnited, novità di formazione per Pioli -