Milan-Manchester United, i convocati da Pioli: out Leao e Rebic, c'è Bennacer

La lista dei giocatori convocati da Stefano Pioli per Milan-Manchester United, match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League 2020/2021. Il tecnico ha convocato 20 giocatori per la sfida di San Siro: confermata la piena emergenza in attacco con le assenze di Leao e Rebic, mentre dietro mancheranno Romagnoli e Calabria. Convocato, invece, Ismael Bennacer. Di seguito l'elenco completo. 

Portieri: A. Donnarumma, G. Donnarumma, T?t?ru?anu. 
Difensori: Dalot, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Tomori. 
Centrocampisti: Bennacer, Çalhano?lu, Castillejo, Díaz, Kessie, Kruni?, Meïte, Saelemaekers, Tonali. 
Attaccanti: Ibrahimovi?, Tonin

