Milan-Manchester United, gol di Pogba dopo una mischia clamorosa: è 0-1 (VIDEO) (Di giovedì 18 marzo 2021) Il Manchester United passa in vantaggio e sblocca la partita. Nel match contro il Milan, valevole per il ritorno degli ottavi di finale dell'Europa League 2020/2021, gli inglesi trovano la rete dello 0-1 dopo una mischia incredibile. Meitè non riesce a rinviare e la palla, dopo una serie di batti e ribatti, finisce a Paul Pogba che con il destro batte Donnarumma e fa 0-1. In alto il VIDEO del gol. SportFace.

