Milan-Manchester United: giocatori in ginocchio prima del fischio d’inizio (Di giovedì 18 marzo 2021) A San Siro, come accaduto una settimana fa all’Old Trafford, Milan e Manchester United in ginocchio in favore del movimento Black Lives Matter. Un gesto, ormai diventato celebre, per esplicitare la lotta al razzismo e compiuto poco prima del fischio d’inizio della sfida decisiva per la qualificazione ai quarti di Europa League. I giocatori titolari si sono fermati qualche istante prima di dare il via al gioco e si sono inginocchiati sull’erba del Meazza. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 18 marzo 2021) A San Siro, come accaduto una settimana fa all’Old Trafford,inin favore del movimento Black Lives Matter. Un gesto, ormai diventato celebre, per esplicitare la lotta al razzismo e compiuto pocodeldella sfida decisiva per la qualificazione ai quarti di Europa League. Ititolari si sono fermati qualche istantedi dare il via al gioco e si sono inginocchiati sull’erba del Meazza. SportFace.

