MILAN-MANCHESTER UNITED: Europa League, le statistiche / News (Di venerdì 19 marzo 2021) Si è da poco conclusa MILAN-MANCHESTER UNITED, ritorno degli ottavi di Europa League. Nella video News alcuni dati sulla sfida. Leggi su pianetamilan (Di venerdì 19 marzo 2021) Si è da poco conclusa, ritorno degli ottavi di. Nella videoalcuni dati sulla sfida.

Advertising

ZZiliani : Il #Milan esce dall’#EuropaLeague per mano del #Manchester ma a testa altissima. Falcidiato dagli infortuni, totalm… - Gazzetta_it : #Pogba spezza il sogno Milan: arrivederci Europa, #United ai quarti - SkySport : ?? MILAN-MANCHESTER UNITED 0-1 Risultato finale ? ? #Pogba (48') ? ? - Andrea_Lorenzon : RT @Neschio__92: In 180 minuti non ho visto un Manchester superiore al Milan (se non in alcuni singoli) e già questo credo che la dica lung… - Italia_Notizie : Milan-Manchester United 0-1, le pagelle. Meitè, pasticcio fatale. Calhanoglu non è più lui -