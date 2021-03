Milan-Manchester United (Europa League, 18 marzo ore 21:00): formazioni, quote, pronostici (Di giovedì 18 marzo 2021) Il colpo di testa di Kjaer nel tempo di recupero ha regalato al Milan un pareggio meritato a Old Trafford dopo la disattenzione difensiva per il vantaggio di Diallo. Con l’1-1 i rossoneri partono da una situazione privilegiata ma a San Siro sarà comunque una battaglia quasi alla pari con i Red Devils che possono InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di giovedì 18 marzo 2021) Il colpo di testa di Kjaer nel tempo di recupero ha regalato alun pareggio meritato a Old Trafford dopo la disattenzione difensiva per il vantaggio di Diallo. Con l’1-1 i rossoneri partono da una situazione privilegiata ma a San Siro sarà comunque una battaglia quasi alla pari con i Red Devils che possono InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

UEFAcom_it : Stefano Pioli carica il Milan in vista della sfida di @EuropaLeague contro il Manchester United ???? #UEL | @acmilan - DiMarzio : Le ultimissime sulla presenza dello svedese in #UEL - GoalItalia : Cavani non ce la fa ?? Il Matador salta il ritorno tra Milan e Manchester United ? - sportli26181512 : Ambrosini: 'Il Manchester è forte, ma va in difficoltà se giochi a calcio': In vista del match di questa sera, Mass… - NotizieIN : Calcio TV: Milan-Manchester United Streaming Shakhtar-Roma Gratis, dove vederle Oggi. Stasera Europa League -