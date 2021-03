Milan-Manchester United diretta e streaming, dove vedere il match oggi (Di giovedì 18 marzo 2021) Milan-Manchester United si gioca questa sera, giovedì 18 marzo 2021 alle ore 21.00 per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Si parte dall'1-1 dell'Old Trafford con i rossoneri che vogliono stupire e andare avanti nel torneo.Milan-Manchester United, le probabili formazionicaption id="attachment 1106511" align="alignnone" width="746" Simon Kjaer, Milan (Getty Images)/captionSquadre non ancora decise del tutto da parte dei due allenatori. Il Milan di Pioli potrebbe affidarsi a Donnarumma; Dalot, Kjaer, Tomori, Hernandez; Meité, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Krunic; Ibrahimovic. Anche il Manchester United di Solskjaer ha qualche dubbio. Ipotizzabile questo undici: Henderson; Wan-Bissaka, Lindelof, ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 18 marzo 2021)si gioca questa sera, giovedì 18 marzo 2021 alle ore 21.00 per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Si parte dall'1-1 dell'Old Trafford con i rossoneri che vogliono stupire e andare avanti nel torneo., le probabili formazionicaption id="attachment 1106511" align="alignnone" width="746" Simon Kjaer,(Getty Images)/captionSquadre non ancora decise del tutto da parte dei due allenatori. Ildi Pioli potrebbe affidarsi a Donnarumma; Dalot, Kjaer, Tomori, Hernandez; Meité, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Krunic; Ibrahimovic. Anche ildi Solskjaer ha qualche dubbio. Ipotizzabile questo undici: Henderson; Wan-Bissaka, Lindelof, ...

Advertising

UEFAcom_it : Stefano Pioli carica il Milan in vista della sfida di @EuropaLeague contro il Manchester United ???? #UEL | @acmilan - DiMarzio : Le ultimissime sulla presenza dello svedese in #UEL - GoalItalia : Cavani non ce la fa ?? Il Matador salta il ritorno tra Milan e Manchester United ? - ItaSportPress : Milan-Manchester United diretta e streaming, dove vedere il match oggi - - sportli26181512 : Milan, Tuttosport in prima pagina: 'Ibra vede rosso': C’è spazio anche per i rossoneri, di scena a San Siro contro… -