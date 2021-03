Milan-Manchester United, Carosone o Cambio moglie? La tv del 18 marzo (Di giovedì 18 marzo 2021) Per la prima serata in tv, giovedì 18 marzo su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “Carosello Carosone”. Renato Carosone è uno dei musicisti italiani più amati del mondo. Ma pochi conoscono la sua storia, che ha attraversato l a Napoli degli anni Trenta, le colonie africane degli anni Quaranta, e la Dolce Vita degli anni Cinquanta, grazie a una formula inedita e coinvolgente di swing, canzone napoletana e ritmi esotici. Dai primi passi a Napoli alle tournée mondiali, fino al sorprendente ritiro annunciato in diretta TV all’apice del successo, il racconto di un gigante dello spettacolo che più di ogni cosa ha amato la musica e il suo pubblico e che, a cento anni dalla sua nascita, fa ancora ballare tutto il mondo. Su Canale5 alle 21.45 ci sarà una nuova puntata de “L’isola dei famosi”, condotto da Ilary Blasi. Tv8 alle 21 trasmetterà in ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 18 marzo 2021) Per la prima serata in tv, giovedì 18su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “Carosello”. Renatoè uno dei musicisti italiani più amati del mondo. Ma pochi conoscono la sua storia, che ha attraversato l a Napoli degli anni Trenta, le colonie africane degli anni Quaranta, e la Dolce Vita degli anni Cinquanta, grazie a una formula inedita e coinvolgente di swing, canzone napoletana e ritmi esotici. Dai primi passi a Napoli alle tournée mondiali, fino al sorprendente ritiro annunciato in diretta TV all’apice del successo, il racconto di un gigante dello spettacolo che più di ogni cosa ha amato la musica e il suo pubblico e che, a cento anni dalla sua nascita, fa ancora ballare tutto il mondo. Su Canale5 alle 21.45 ci sarà una nuova puntata de “L’isola dei famosi”, condotto da Ilary Blasi. Tv8 alle 21 trasmetterà in ...

Advertising

DiMarzio : #Milan | I suoi progetti, l'allievo Donnarumma e la sfida contro il Manchester United in #UEL: parla Dida - UEFAcom_it : Stefano Pioli carica il Milan in vista della sfida di @EuropaLeague contro il Manchester United ???? #UEL | @acmilan - DiMarzio : Le ultimissime sulla presenza dello svedese in #UEL - Santiago20_11 : RT @ACMilanGoleador: Milan 3-0 Manchester United. ?? Kaká ?? Seedorf ?? Gilardino La partita perfetta ???? - Toke_7 : RT @ACMilanGoleador: Milan 3-0 Manchester United. ?? Kaká ?? Seedorf ?? Gilardino La partita perfetta ???? -