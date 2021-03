Milan | il punto sugli infortunati | Calabria si opera | lesione muscolare per Romagnoli

(Di giovedì 18 marzo 2021) Un vero e proprio bollettino di guerra quello emesso dalriguardo le condizioni dei propri giocatori:siperIlha aggiornato sulle condizioni degli. Ecco i dettagli Davide, in seguito ad un trauma al ginocchio destro a Manchester, ha riportato unadel menisco mediale che necessita di intervento artroscopico in programma domani, venerdì 19 marzo. Ante Rebic ha una riacutizzazione dell’infiammazione del muscolo otturatore esterno dell’anca destra, problema di cui ha già sofferto nelle ultime settimane. Rafael Leao non è a disposizione per unadi primo grado del muscolo bicipite femorale della coscia ...

Con l'Inter in fuga per lo scudetto e bloccata dall'Ats di Milano, la 28.a giornata di Serie A sarà infuocata dalle sfide per la lotta a un piazzamento in Champions League. Il Milan, primo inseguitore ...