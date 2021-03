Milan, il momento di restare tutti United (Di giovedì 18 marzo 2021) di Giulio Mola Dal palco di Sanremo al prato di... San Siro. Scocca l'ora di Zlatan Ibrahimovic, quanto mai Uomo della Provvidenza in questo complicato momento del Milan, aggrappato con le unghie e ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 18 marzo 2021) di Giulio Mola Dal palco di Sanremo al prato di... San Siro. Scocca l'ora di Zlatan Ibrahimovic, quanto mai Uomo della Provvidenza in questo complicatodel, aggrappato con le unghie e ...

Advertising

IlVecchioMilan1 : @Liggie_10 Quelli che il cappio del FPF in questo momento impone. Solo perché entreremo in Champions avremo più den… - MauroCapozza : RT @velo_di_maia: Nessun dubbio: #Salvini è uno iettatore! Pubblica un tweet trionfalistico sul #Milan primo in classifica e la squadra co… - binsmaschera : @francescotrab @Gabrielelallala @_Bitw_n_10 In realtà la Juve, se parliamo di risultati raggiunti, è molto superior… - FabrickoRinaldi : @gabri1901 Facce da campioni, da Milan, sanno di aver fatto la storia e per noi in quel momento sembrava quasi norm… - Matt91K : @MoyraVanCartier @Inter Non diciamo eresie per favore!!???????soprattutto in questa momento delicato della stagione..… -