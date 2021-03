Milan, Ibrahimovic titolare contro il Manchester United? Le ultime (Di giovedì 18 marzo 2021) Zlatan Ibrahimovic ha finalmente recuperato dall’ennesimo problema fisico di questa stagione: verso una maglia da titolare contro lo United Zlatan Ibrahimovic è tornato a disposizione di Stefano Pioli e questa sera potrebbe scendere in campo dal 1? contro il Manchester United, secondo La Gazzetta dello Sport. Con il k.o. in stereofonia di Leao e Rebic, potrebbe essere proprio lo svedese a partire titolare anche se Pioli ha specificato che non ha i 90? nelle gambe. Di certo le motivazioni, una tra tutte segnare alla sua ex squadra, saranno decisive Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 18 marzo 2021) Zlatanha finalmente recuperato dall’ennesimo problema fisico di questa stagione: verso una maglia daloZlatanè tornato a disposizione di Stefano Pioli e questa sera potrebbe scendere in campo dal 1?il, secondo La Gazzetta dello Sport. Con il k.o. in stereofonia di Leao e Rebic, potrebbe essere proprio lo svedese a partireanche se Pioli ha specificato che non ha i 90? nelle gambe. Di certo le motivazioni, una tra tutte segnare alla sua ex squadra, saranno decisive Leggi su Calcionews24.com

Advertising

capuanogio : ?????? Perché il ritorno di #Ibrahimovic in nazionale con la #Svezia è un atto di egoismo con il #Milan vittima incolp… - AntoVitiello : #Milan #Ibrahimovic ha anticipato ad oggi il controllo medico (previsto per domani) per impostare il lavoro della s… - AntoVitiello : #Bennacer allenamento in gruppo. #Ibrahimovic metà in gruppo e metà personalizzato #Milan - MilanWorldForum : Milan: l'autonomia di Ibrahimovic. Ecco quanto potrebbe giocare -) - notizie_milan : Milan: Ibrahimovic non può reggere i 90 minuti contro lo United -