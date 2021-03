Milan, Ibrahimovic: “Svezia? Convocato per meriti, indosserò con orgoglio la maglia della Nazionale” (Di giovedì 18 marzo 2021) La convocazione in Nazionale? Penso di meritarla.Europa League, tutto pronto per Milan-Manchester United: probabili formazioni e quote dei bookmakersQueste le parole di Zlatan Ibrahimovic, tornato nell'elenco dei convocati della Svezia dopo la sua ultima presenza in Euro 2016. In seguito a quella manifestazione l'attaccante del Milan non era più tornato a vestire la maglia della federazione scandinava, essendo stato scartato dall'organico che ha preso parte ai Mondiali di Russia nel 2018. Adesso l'ex centravanti di Inter e Juventus tra le altre è pronto a riprendersi la sua rivincita, come anche da lui stesso spiegato in un'intervista esclusiva rilasciata proprio ai microfoni ufficiali della Svezia. Ecco le sue ... Leggi su mediagol (Di giovedì 18 marzo 2021) La convocazione in? Penso di meritarla.Europa League, tutto pronto per-Manchester United: probabili formazioni e quote dei bookmakersQueste le parole di Zlatan, tornato nell'elenco dei convocatidopo la sua ultima presenza in Euro 2016. In seguito a quella manifestazione l'attaccante delnon era più tornato a vestire lafederazione scandinava, essendo stato scartato dall'organico che ha preso parte ai Mondiali di Russia nel 2018. Adesso l'ex centravanti di Inter e Juventus tra le altre è pronto a riprendersi la sua rivincita, come anche da lui stesso spiegato in un'intervista esclusiva rilasciata proprio ai microfoni ufficiali. Ecco le sue ...

Advertising

PietroMazzara : News formazione #Milan: Gioca #Castillejo falso nueve. #Kalulu al posto di #Dalot. #Ibrahimovic parte dalla panc… - AntoVitiello : Convocati #Milan per #MilanManchester Ci sono #Ibrahimovic e #Bennacer Fuori #Calabria #Romagnoli #Rebic #Leao e #Mandzukic - capuanogio : ?????? Perché il ritorno di #Ibrahimovic in nazionale con la #Svezia è un atto di egoismo con il #Milan vittima incolp… - MatteoBielli85 : RT @nox_2793: Ma andiamo a vedere Milan Juve, esempio che citano sempre: Gabbia, Rebic e krunic postivi mentre Bennacer, Ibrahimovic, Sael… - MilanWorldForum : Ibra parla del ritorno in nazionale. Le dichiarazioni dell'attaccante QUI ?? -