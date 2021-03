Milan, Ibra sì o no: Pioli prepara la mossa a sorpresa (Di giovedì 18 marzo 2021) Come riporta la Gazzetta dello Sport, Pioli potrebbe rischiare lo svedese contro il Manchester United già dal primo minuto Il Milan questa sera sfiderà il Manchester United nella gara di di ritorno valevole per gli ottavi di Europa League. L’andata terminò con un pareggio per 1-1 dove Kjaer al 92? rispose al goal di Diallo. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 18 marzo 2021) Come riporta la Gazzetta dello Sport,potrebbe rischiare lo svedese contro il Manchester United già dal primo minuto Ilquesta sera sfiderà il Manchester United nella gara di di ritorno valevole per gli ottavi di Europa League. L’andata terminò con un pareggio per 1-1 dove Kjaer al 92? rispose al goal di Diallo. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

infoitsport : Milan-Manchester United: appuntamento da sogno con un Ibra in più - notizie_milan : Tuttosport verso Milan-Manchester: “Ibra vede rosso” - CalcioPillole : #MilanManchester United: appuntamento da sogno con un Ibra in più Questa sera il Milan scenderà in campo per il ri… - MilanWorldForum : L'ex rossonero Taibi sul Milan, sul match con lo United e su Maldini -) - FiorentinaUno : GAZZETTA DELLO SPORT, Milan-ManUtd questa sera, Pioli risparmia Ibra per la Fiorentina - -