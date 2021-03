Milan, ancora guai: Calabria sarà operato domani. Out Leao, Romagnoli e Rebic (Di giovedì 18 marzo 2021) Il bollettino è stato emesso quando mancavano poco più di due ore alla partita, ed è un bollettino di guerra. Il Milan prosegue a perdere pezzi, e soprattutto li perde per un periodo di tempo ben ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 18 marzo 2021) Il bollettino è stato emesso quando mancavano poco più di due ore alla partita, ed è un bollettino di guerra. Ilprosegue a perdere pezzi, e soprattutto li perde per un periodo di tempo ben ...

Advertising

capuanogio : ?????? Perché il ritorno di #Ibrahimovic in nazionale con la #Svezia è un atto di egoismo con il #Milan vittima incolp… - AntoVitiello : Prestazione che dà ancora più convinzione al #Milan, nonostante le assenze. #Kessie è inarrestabile (il gol inspieg… - PietroMazzara : Ancora non si spiega la topica del VAR e dell’arbitro. Matic, che è lì attaccato, non dice niente #UEL #Kessie… - sportli26181512 : Montolivo su Ibra: 'E' tornato al Milan tra i dubbi di molti, ma fa ancora la differenza': In merito al rendimento… - MilanNewsit : Montolivo su Ibra: 'E' tornato al Milan tra i dubbi di molti, ma fa ancora la differenza' -