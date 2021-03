Mike Bongiorno | incidente a Milano per il figlio Leonardo

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 18 marzo 2021) Ilminore disi è schiantato con il motorino aminore die Daniela Zuccoli, si è schiantato per le vie di. Il ragazzo, di 31 anni, si trovava a bordo di un motorino preso in sharing, dopo l’impatto è stato trasportato all’ospedale ortopedico Gaetano Pini. Fortunatamente solo tanta paura e una gamba ingessata. E’ stata una “caduta violenta” che ha causato “un grosso spavento” per lui e non solo: anche per sua madre Daniela Zuccoli: “Ha avuto paura di morire“, hanno detto al Corriere della Sera i sanitari del reparto di Radiologia dell’ospedale Gaetano Pini. Il ragazzo ha dovuto attendere cinque ore fuori dal reparto chiuso per sanificazione a causa di un paziente ...