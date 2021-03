Mike Bongiorno, il figlio Leonardo si schianta in motorino: “Scappavo dalle fan di Tommaso Zorzi” (Di giovedì 18 marzo 2021) Leonardo Bongiorno, il figlio minore di Mike, ha avuto un incidente stradale a Milano. A chi gli chiede come abbia fatto, ironico ha risposto: “Scappavo dalle fan di Tommaso Zorzi“. In realtà, stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, il ragazzo viaggiava sulle vie del capoluogo lombardo a bordo di un motorino preso in sharing e dopo l’impatto è stato immediatamente trasportato all’ospedale ortopedico Gaetano Pini. L’incidente gli ha causato una frattura alla gamba, per la quale è stata necessaria l’ingessatura. I sanitari del reparto di Radiologia del Gaetano Pini, dove il 31enne è stato portato in emergenza, hanno riferito al Corriere che è stata una “caduta violenta” che ha causato “un grosso spavento” per lui e per sua ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 18 marzo 2021), ilminore di, ha avuto un incidente stradale a Milano. A chi gli chiede come abbia fatto, ironico ha risposto: “fan di“. In realtà, stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, il ragazzo viaggiava sulle vie del capoluogo lombardo a bordo di unpreso in sharing e dopo l’impatto è stato immediatamente trasportato all’ospedale ortopedico Gaetano Pini. L’incidente gli ha causato una frattura alla gamba, per la quale è stata necessaria l’ingessatura. I sanitari del reparto di Radiologia del Gaetano Pini, dove il 31enne è stato portato in emergenza, hanno riferito al Corriere che è stata una “caduta violenta” che ha causato “un grosso spavento” per lui e per sua ...

Advertising

Radio1Rai : ?? Il centenario di #GianniAgnelli. #AlbertoSordi racconta a Mike Bongiorno il pranzo a casa Agnelli - MindfulnessZen2 : RT @Corriere: Leonardo Bongiorno, figlio di Mike, incidente con scooter in sharing - Corriere : Leonardo Bongiorno, figlio di Mike, incidente con scooter in sharing - Nobbinnada : @Corriere Ma che cazzo di notizie date? Leonardo Bongiorno, figlio di Mike, è esentato dal poter avere incidenti in… - Corriere : Leonardo Bongiorno, figlio di Mike, incidente con scooter in sharing -