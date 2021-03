Meteora cade in Molise | a lavoro gli scienziati

(Di giovedì 18 marzo 2021)solca i cieli delper poi spegnersi ad Ovest di Isernia. Un incredibile avvistamento, quello del “bolide“, il suo nome scientifico, comparso il 15 Marzo alle 20.57 in gran parte del Centro-Sud. E poi sparito sulla regione dove potrebbe essere caduto qualche frammento. Il bolide ha solcato il cielo ed è stato ripreso dalla camera della rete Prisma installata a Capua presso il Centro Italiano Ricerche Aerospaziali e da una postazione a Caserta gestita dall’Associazione Arma Aeronautica in collaborazione con l’Associazione Sky Sentinel. L’analisi delle immagini ha consentito di fare una ricostruzione preliminare della traiettoria. Laè entrata nell’atmosfera quasi verticalmente, con un’inclinazione di quasi 80 gradi rispetto all’orizzonte e con una velocità di ingresso di circa 50 mila km all’ora. Ha iniziato a ...

Advertising

Meteora_xoxo : Tommaso che mette una storia di Cristina che canta 'l'importante è finire', ma io riesco a pensare solo a Malgiogli… - TolkienItalia : Ecco una strofa della versione contenuta in “The Book of Lost Tales”: “Dondolava il piede mentre pensava alla carne… -

Ultime Notizie dalla rete : Meteora cade

Corriere TV

Da sconosciuto a, sembrava così segnato il destino di Conte. Invece, otto giorno dopo, è ... La mossa non salva l'esecutivo,proprio dopo il voto della mozione sull'Alta velocità. Salvini ...... scompare misteriosamente il monolite e ne compare un altro Video:esplode in cielo, con un ... Nelle Prealpi di Leccopioggia dopo la neve. Nevica su tutto il Lago di Como. Una forte ...Si sarebbe spenta sui cieli Molisani la meteora che il 15 marzo aveva illuminato per qualche istante i cieli della Capitale, suscitando grande curiosità ...Il fenomeno è stato segnalato da vari testimoni e ripreso dal sito Meteo Lazio alle 20.57. Il video. Dalle immagini l’oggetto in questione sembrerebbe un meteoroide, ovvero un frammento spaziale di pi ...