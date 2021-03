Meteo Roma: previsioni per venerdì 19 marzo (Di giovedì 18 marzo 2021) Tempo instabile nelle ore diurne con deboli piogge intermittenti possibili nel corso della mattinata e poi anche nel pomeriggio; in serata la situazione non subirà cambiamenti dal punto di vista Meteorologico. Temperature comprese tra +5°C e +14°C. Meteo Lazio: previsioni per venerdì 19 marzo Tempo instabile nel corso della giornata su tutto il territorio con deboli piogge intermittenti sia nelle ore mattutine sia poi al pomeriggio e neve in Appennino fino a 600 metri di quota. Nessuna variazione nelle ore serali. Meteo Italia: previsioni per venerdì 19 marzo Al Nord: Giornata dal tempo instabile e clima invernale su tutte le regioni con nevicate al mattino fino a quote basse su Alpi, Appennino e sul Piemonte. Al pomeriggio ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 18 marzo 2021) Tempo instabile nelle ore diurne con deboli piogge intermittenti possibili nel corso della mattinata e poi anche nel pomeriggio; in serata la situazione non subirà cambiamenti dal punto di vistarologico. Temperature comprese tra +5°C e +14°C.Lazio:per19Tempo instabile nel corso della giornata su tutto il territorio con deboli piogge intermittenti sia nelle ore mattutine sia poi al pomeriggio e neve in Appennino fino a 600 metri di quota. Nessuna variazione nelle ore serali.Italia:per19Al Nord: Giornata dal tempo instabile e clima invernale su tutte le regioni con nevicate al mattino fino a quote basse su Alpi, Appennino e sul Piemonte. Al pomeriggio ...

