Meteo, le previsioni di venerdì 19 marzo (Di giovedì 18 marzo 2021) Nella giornata di venerdì 19 marzo atteso un vortice ciclonico sull'Italia, con tempo instabile sull'arco alpino, con deboli nevicate fino in valle. Nel corso del giorno tenderà a peggiorare su Sardegna, Lazio, Marche meridionali, Abruzzo, Molise e su gran parte del Sud con rovesci, temporali e nevicate a quote collinari in Sardegna, al Centro e sopra gli 800-1000 metri al Sud (LE previsioni).

