METEO Italia. Ciclone nel weekend: pioggia, vento e neve. Ruggito invernale (Di giovedì 18 marzo 2021) METEO SINO AL 24 MARZO 2021, ANALISI E PREVISIONE Impulsi d’aria continuano ad affluire verso l’Italia, alimentando condizioni METEO vivacemente instabili, con neve a tratti sino a quote collinari soprattutto sul Centro Italia. L’aria fredda affonda sin sul Mediterraneo, agevolata dall’elevazione meridiana dell’antiCiclone atlantico che si è proteso molto a nord, fin verso l’Islanda ed il Mare di Norvegia. Un carico d’aria fredda più potente, proveniente direttamente dall’Artico Russo, si avvia a determinare una recrudescenza del METEO già invernale che domina su gran parte d’Europa e sull’Italia. Il gelo tardivo si affermerà su parte del Continente, trattandosi d’aria più marcatamente rigida anche nei bassi strati. Il flusso ... Leggi su meteogiornale (Di giovedì 18 marzo 2021)SINO AL 24 MARZO 2021, ANALISI E PREVISIONE Impulsi d’aria continuano ad affluire verso l’, alimentando condizionivivacemente instabili, cona tratti sino a quote collinari soprattutto sul Centro. L’aria fredda affonda sin sul Mediterraneo, agevolata dall’elevazione meridiana dell’antiatlantico che si è proteso molto a nord, fin verso l’Islanda ed il Mare di Norvegia. Un carico d’aria fredda più potente, proveniente direttamente dall’Artico Russo, si avvia a determinare una recrudescenza delgiàche domina su gran parte d’Europa e sull’. Il gelo tardivo si affermerà su parte del Continente, trattandosi d’aria più marcatamente rigida anche nei bassi strati. Il flusso ...

Advertising

iconaclima : #Buongiorno! ? Situazione movimentata per l'Italia, con #freddo in aumento e maltempo: arriva anche la #neve a bas… - CentroMeteoITA : #METEO #ITALIA: ancora IMPULSI ARTICI nei prossimi giorni, TEMPERATURE sotto media #18marzo - Allerta_Meteo : Si ricorda il Bollettino di criticità Allerta Meteo in #Italia per oggi 18/03/2021 diramato dal @DPCgov ieri 17/03/… - GazzettinoL : Previsioni meteo Italia Giovedi 18 Marzo 2021 Oroscopo di oggi Giovedi 18 Marzo 2021 VANGELO Vi è già chi vi accu… - GazzettinoL : Grano avvelenato in piazza Maria Lavagna,intervento della Polizia Municipale Toscana Notizie del 17 Marzo 2021 Li… -