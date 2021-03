Meteo invernale, Italia nella morsa del freddo e della neve! Quando novità? (Di giovedì 18 marzo 2021) Un carico d’aria fredda più potente, proveniente direttamente dall’Artico Russo, si avvia a determinare una recrudescenza del Meteo già invernale che domina su gran parte d’Europa e sull’Italia. Il gelo tardivo si affermerà su parte del Continente. Il flusso freddo è atteso espandersi più ad ovest, in direzione della Penisola Iberica, e affondare più a sud fino a raggiungere il Nord Africa. Contrasti termici esplosivi determineranno la nascita di un ciclone afromediterraneo, che caratterizzerà l’ultima parte di settimana. Lo scenario Meteo atteso a ridosso del weekendL’area di bassa pressione si scaverà inizialmente a ridosso della Sardegna venerdì, ma poi il vortice principale prenderà vita sul Nord Africa. Il sistema ciclonico continuerà a richiamare aria fredda ... Leggi su meteogiornale (Di giovedì 18 marzo 2021) Un carico d’aria fredda più potente, proveniente direttamente dall’Artico Russo, si avvia a determinare una recrudescenza delgiàche domina su gran parte d’Europa e sull’. Il gelo tardivo si affermerà su parte del Continente. Il flussoè atteso espandersi più ad ovest, in direzionePenisola Iberica, e affondare più a sud fino a raggiungere il Nord Africa. Contrasti termici esplosivi determineranno la nascita di un ciclone afromediterraneo, che caratterizzerà l’ultima parte di settimana. Lo scenarioatteso a ridosso del weekendL’area di bassa pressione si scaverà inizialmente a ridossoSardegna venerdì, ma poi il vortice principale prenderà vita sul Nord Africa. Il sistema ciclonico continuerà a richiamare aria fredda ...

