Mercato Napoli: un nuovo nome tra gli obiettivi della prossima stagione (Di giovedì 18 marzo 2021) Il Napoli continua a guardare al futuro, tra gli obiettivi di Mercato spunta il nome di Aimen Moueffek. In questa stagione di campionato il Napoli … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 18 marzo 2021) Ilcontinua a guardare al futuro, tra glidispunta ildi Aimen Moueffek. In questadi campionato il… L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

cn1926it : #KaioJorge, parla #Durante: 'Il ragazzo ha qualità, ma forse al #Napoli farebbe panchina' - susydigennaro : RT @napolimagazine: MERCATO - Durante: 'Kaio Jorge non è Neymar o Messi, potrebbe essere un Lautaro Martinez ma bisogna aspettarlo, ha qual… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Durante: 'Kaio Jorge non è Neymar o Messi, potrebbe essere un Lautaro Martinez ma bisogna aspettarlo, ha qual… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Durante: 'Kaio Jorge non è Neymar o Messi, potrebbe essere un Lautaro Martinez ma bisogna aspettarlo, ha qual… - napolimagazine : MERCATO - Durante: 'Kaio Jorge non è Neymar o Messi, potrebbe essere un Lautaro Martinez ma bisogna aspettarlo, ha… -