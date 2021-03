Meloni pretende di dare ordini al Coronavirus | ' La distanza di due metri è scandalosa'

Advertising

Kurdefeso : @Azione_it @tagadala7 @CarloCalenda @La7tv La nullità #calenda è ossessionato dal #M5S, come se non più del… - Jack190011 : @RiccardoMarce12 @stanzaselvaggia Quando insultano la Meloni non da solidarietà ora che ha pisciato fuori dal vaset… -

Ultime Notizie dalla rete : Meloni pretende

Globalist.it

... molte attività non riaprirebbero più e il fatturato per coloro che dovessero resistere sarebbe insufficiente per durare a lungo" ha scritto su Facebook Giorgia. outstream "È scandaloso - ...Salvini è culturalmente disarmante, ma ha il fiuto populista,come Le Pen è una erede più o ... Non c'è nessuna onestà in chi lo reclama, lo, sbeffeggia le regole, mette a disposizione ...La leader di Fratelli d'Italia: "La distanza di due metri vorrebbe dire tagliare ancora i coperti e impedire ai locali più piccoli di sopravvivere". E la colpa sarebbe di Draghi o del virus?Può apparire singolare il fatto che forze politiche importanti come il M5S, FI, e, ora, anche il PD abbiano come capi persone non elette in Parlamento – Grillo/Conte, Berlusconi, Letta – che non prend ...