Melissa Satta ritrova l’amore: chi è il nuovo ragazzo? (Di giovedì 18 marzo 2021) Dopo la fine del matrimonio con Kevin Prince Boateng, l’ex velina Melissa Satta ritrova l’amore tra le braccia di Mattia Rivetti. Immortalato in questi giorni dal settimanale Oggi il loro primo bacio in pubblico L’ex velina e il noto imprenditore si mostrano affiatati e innamorati per le strade di Milano, mentre si scambiano abbracci, sorrisi e baci. Recentemente Melissa Satta si è separata dal suo ex marito Kevin Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 18 marzo 2021) Dopo la fine del matrimonio con Kevin Prince Boateng, l’ex velinatra le braccia di Mattia Rivetti. Immortalato in questi giorni dal settimanale Oggi il loro primo bacio in pubblico L’ex velina e il noto imprenditore si mostrano affiatati e innamorati per le strade di Milano, mentre si scambiano abbracci, sorrisi e baci. Recentementesi è separata dal suo ex marito Kevin Articolo completo: dal blog SoloDonna

