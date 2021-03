Mediaset ricorda vittime del Coronavirus | l' omaggio di Ilary Blasi

(Di giovedì 18 marzo 2021) La seconda puntata dell'Isola dei Famosi è iniziata con il minuto di silenzio in onore delledi Covid-19. Isola dei Famosi, minuto di silenzio per morti di Covid: Iva Zanicchi si commuove su Notizie.it.

Anchepartecipa a questa commemorazione, anche io mando un abbraccio a tutte le persone ... la Blasi torna in diretta e saluta gli opinionisti Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi eche è ...... precisa Bonaccini, oggi in collegamento con lo studio di Mattino 5, sulla rete. Per ... Ieri in regione,ancora Bonaccini, 'abbiamo superato i 210.000 vaccinati con due dosi, siamo a ...Nella seconda puntata de L’Isola dei Famosi, Ilary Blasi ha voluto partecipare a questo ricordo a nome di tutti gli autori e di tutti i ...Isola dei Famosi 2021: il ricordo delle vittime del coronavirus nel corso della seconda puntata del reality show. Il Video Mediaset ...