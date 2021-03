Mayoral | “L’importante era passare il turno Ora testa al Napoli”

Leggi su alfredopedulla

(Di giovedì 18 marzo 2021) Borja, attaccante della Roma, con una doppietta ha deciso la gara di ritorno contro lo Shakhtar Donetsk, nel post gara ha parlato così ai microfoni di Roma TV: “È stata una partita molto dura per noi, loro giocano bene. Abbiamo sofferto, ma abbiamo passato ile questo è importante”. Adesso ilin campionato“Ogni partita è diversa, lo Shakhtar è una squadra che vuole sempre tenere in mano il pallino del gioco. Il calcio italiano è diverso. Abbiamo sbagliato le ultime due partite in campionato, adesso dobbiamo continuare con l’atteggiamento di stare.al”. Foto: Twitter Roma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.