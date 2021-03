Mayoral bussa due volte | la Roma passa anche a Kiev 2-1 e va ai quarti di Europa League

Leggi su alfredopedulla

(Di giovedì 18 marzo 2021) Una buonavinceal ritorno contro lo Shakhtar Donetsk e si qualifica aidi finale di. I giallorossi chiudono 0-0 il primo tempo a, senza rischiare nulla contro gli ucraini, anzi,al 44? ha avuto l’occasione per chiudere definitivamente i conti ma è stato anticipato dal portiere di casa. Apprensione per un testa contro testa tra Ibanez e Kumbulla, entrambi rimangono in campo nonostante il forte colpo subito. Nella ripresasubito lae proprio con, che di testa non può fallire da pochi metri e fa 1-0. Al 58? Karsdorp rimedia un cartellino giallo pesante, infatti l’esterno giallorosso era diffidato e salterà l’andata deidi finale. Due ...