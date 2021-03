Matthew McConaughey sarà di nuovo l'avvocato Brigance nella serie Il tempo della clemenza (Di giovedì 18 marzo 2021) L'attore premio Oscar Matthew McConaughey riprenderà il ruolo dell'avvocato Jack Brigance nella serie tratta da Il tempo della clemenza. Matthew McConaughey interpreterà nuovamente il ruolo di Jack Brigance, l'avvocato protagonista del film Il momento di uccidere, in occasione di una serie tratta dal romanzo Il tempo della clemenza. Il nuovo adattamento dell'opera scritta da John Grisham sarà sviluppato per HBO, con cui l'attore premio Oscar aveva già collaborato in occasione della prima stagione di True Detective. Il romanzo di John Grisham Il ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 18 marzo 2021) L'attore premio Oscarriprenderà il ruolo dell'Jacktratta da Ilinterpreterà nuovamente il ruolo di Jack, l'protagonista del film Il momento di uccidere, in occasione di unatratta dal romanzo Il. Iladattamento dell'opera scritta da John Grishamsviluppato per HBO, con cui l'attore premio Oscar aveva già collaborato in occasioneprima stagione di True Detective. Il romanzo di John Grisham Il ...

