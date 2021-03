Matilde Brandi giudice del serale di Amici 20? Arriva la risposta della showgirl

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 18 marzo 2021) Manca sempre meno alla prima puntata deldi20 e sul web iniziano a circolare i primi rumor su chi potrebbero essere i 3 giurati (o di più) che valuteranno le esibizioni degli allievi del talent show. Per chi non lo sapesse, proprio in queste ore si sta registrando la puntata che noi vedremo in prima serata il 20 marzo 2021 su Canale 5 alle ore 21:15 circa. Non appena avremo maggiori dettagli su quello che accadrà, vi aggiorneremo pubblicando le anticipazioni. Ora, però, ci preme fare un po’ di chiarezza in merito all’indiscrezione che vedrebbe una notaed ex concorrente del Grande Fratello Vip 5, ricoprire il ruolo di giurata nel programma condotto da Maria De Filippi:saràaldi20? ...