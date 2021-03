Matilde Brandi accavalla le gambe, ma il vestito è cortissimo: meraviglia – FOTO (Di giovedì 18 marzo 2021) Matilde Brandi sul comodino della stanza da letto accavalla le gambe e ringrazia tutti: ma il vestito che indossa è davvero corto. In questo periodo di pandemia, soprattutto dopo le… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 18 marzo 2021)sul comodino della stanza da lettolee ringrazia tutti: ma ilche indossa è davvero corto. In questo periodo di pandemia, soprattutto dopo le… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it.

Advertising

jjessiic4 : RT @darveyfeels_: io non voglio farmi film ma Veronica Peparini era nella diretta di Matilde Brandi CIOÈ VERONICA PEPARINI ERA NELLA DIRETT… - denadagjuzi8 : RT @raffjaman: abbiamo un sogno non chiediamo altro se non matilde brandi giudice - fhxbeltrozz : leggo solo ora ma in che senso matilde brandi giudice ad amici potrei urlare per sempre - cazzonesobro : RT @cazzonesobro: matilde brandi potrebbe essere una giudice ad amici? COSA ASPETTATE METTETELA SUBITO - digiprescelto : Matilde Brandi sarebbe praticamente il giudice più preparato tra canto e ballo degli ultimi 10 anni di Amici #AMICI20 -