Masters 1000 Miami 2021: Marco Cecchinato e Gianluca Mager si cancellano dall'entry list in Florida (Di venerdì 19 marzo 2021) Continuano ad arrivare cancellazioni nell'entry list che riguarda il tabellone principale del primo Masters 1000 dell'anno, quello di Miami, al via dal prossimo 24 marzo. Tra queste, due riguardano i giocatori italiani. Marco Cecchinato e Gianluca Mager, che erano infatti entrati tramite un numero di forfait che sta suscitando un'interessante quantità di ironia in giro per il web, non prenderanno il via nel torneo in Florida. Assieme a loro, nell'elenco degli alternates, si sono cancellati anche il francese Lucas Pouille, il bielorusso Egor Gerasimov, l'argentino Juan Ignacio Londero, lo slovacco Norbert Gombos e l'ungherese Attila Balazs. Al torneo, dove saranno assenti Rafael Nadal, Dominic Thiem e Roger Federer, parteciperanno ...

