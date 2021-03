Mario Draghi a Bergamo | Mai più persone fragili senza assistenza

(Di giovedì 18 marzo 2021) “Questo è luogo e simbolo del dolore di un’intera nazione, ma anche di una promessa solenne ai nostri anziani: non accadrà più che lenon vengano assistite e protette”. Cosìè intervenuto a, in occasione della Giornata nazionale per le vittime del Covid. “Oggi è una giornata piena di tristezza, ma anche piena di speranza. Lo Stato c’è e ci sarà” ha aggiunto il premier, ricordando l’immagine “indelebile” dei camion militari carichi di bare. “La memoria non si appanni, ricordare ci aiuta a fare buone scelte per la salute pubblica e per la salvaguardia della salute dei cittadini” afferma, dicendo che “non possiamo abbracciarci, ma è il momento dell’unità”.ha posato una corona d’alloro sulla stele ...

Il giorno in cuisana una ferita ancora aperta, uno schiaffo che i bergamaschi ancora ricordano con dolore: la visita nottetempo di Giuseppe Conte, arrivato in città poco prima di ...Lo Stato c'è e ci sarà", ha detto il premieralla cerimonia per la Giornata Nazionale in memoria delle vittime del Covid, a Bergamo. "Questo luogo è un simbolo del dolore di un'intera ...Ha know how e tecnologia per essere leader, ma è condizionata da politiche altalenanti che la hanno indebolita. Con Mario Draghi premier tutto potrebbe cambiare. Ne parliamo con Ezio Bussoletti ex ...Il presidente del consiglio a Bergamo per la giornata della memoria delle vittime del Covisd, all'inaugurazione del bosco della memoria ...