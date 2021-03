Mario Draghi a Bergamo | il discorso integrale di Draghi per la Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid-19

(Di giovedì 18 marzo 2021), oggi 18 marzo, nella primaindelè intervenuto con parole forti e toccanti daper ricordare ledel virus e le loro famiglie. Di seguito il testo dell’intervento del Presidente del Consiglio,, avvenuto poco dopo l’altro ricordo, commosso, del sindaco di, Giorgio Gori.: il“Non possiamo abbracciarci, ma questo è il giorno in cui dobbiamo sentirci tutti ancora più uniti. A partire da qui, da questo luogo che ricorda chi non c’è più. In questa ...

sandrogozi : Vedo la possibilità di una nuova leadership europea tra Emmanuel Macron e Mario Draghi. L'Europa ha bisogno di una… - ilriformista : L’ex premier Conte e i 5 Stelle oscurati da Mario Draghi, mentre Letta segretario del Pd complica i piani di una al… - HuffPostItalia : Mario Draghi sente Emmanuel Macron: 'Se c'è l'ok dell'Ema si riparte con Astrazeneca' - russotweet : RT @Lanternaweb: Il Presidente del Consiglio Mario Draghi è a #Bergamo: dopo aver depositato una corona di fiori al cimitero monumentale, i… - GuilleTano5 : Covid Bergamo, Draghi: 'Non possiamo abbracciarci, ma siamo uniti'. VIDEO | Sky TG24 -

Ultime Notizie dalla rete : Mario Draghi

Lo ha detto il presidente del Consiglio,, inaugurando il Bosco della Memoria a Bergamo per ricortdare le vittime del coronavirus."Solo così - ha aggiunto- rispetteremo la dignità ...Corona d'alloro Il premierha posato una corona d'alloro sulla stele dedicata alle vittime del Covid al cimitero monumentale di Bergamo, mentre veniva letta la poesia di Ernesto Olivero ...A partire da qui, da questo luogo che ricorda chi non c’è più". Così il premier Mario Draghi, intervenendo a Bergamo, al parco Martin Lutero alla Trucca, all'inaugurazione del Bosco della Memoria in ...Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, intervenendo al Parco Martin Lutero della Trucca, a Bergamo, per l’inaugurazione del Bosco della memoria in occasione della Giornata nazionale ...