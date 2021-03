Maria De Filippi, si sta registrando il serale di Amici. Arriva lo spoiler: 'C'è un nuovo giurato'. Fan furiosi: 'Non è possibile' (Di giovedì 18 marzo 2021) Su le ultime novità. , in queste ore si sta registrando il serale. Arriva lo spoiler: ' C'è un nuovo giurato '. Fan increduli: ' Non è possibile '. Come riporta il sito Blogo, in queste ore si sta ... Leggi su leggo (Di giovedì 18 marzo 2021) Su le ultime novità. , in queste ore si staillo: ' C'è un'. Fan increduli: ' Non è'. Come riporta il sito Blogo, in queste ore si sta ...

Advertising

chetempochefa : “Il signor Fabio Fazio ha accettato l’invito!” In attesa della prossima puntata di #CTCF, rivediamo il momento Ch… - Marilina851 : RT @ninetiesbish: @ Maria De Filippi questo è per te. - blogtivvu : Il veto di Maria De Filippi a Barbara d’Urso: ecco la verità e l’ipotesi “addio” a #Mediaset - n_fausta : Maria De Filippi che sceglie Emanuele Filiberto di Savoia come giudice di #Amici20 ma con che coraggio. C’erano pe… - Verusca34904548 : #amicispoiler Maria De Filippi deve aver preso una botta in testa ,cosa vuol dire Emanuele Filiberto Di Savoia giudice del serale -